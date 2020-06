Garde des enfants cet été : le casse-tête des parents

Qui va garder les enfants cet été ? C'est l'incertitude pour les nombreux centres aérés qui affichent déjà complets à Marseille ! Mais il existe une alternative pour les parents : les stages sportifs à la journée.

Un plan B qui séduit, mais attention, les places aussi sont limitées. Depuis plusieurs jours les réservations se font de plus en plus nombreuses et certains stages affichent déjà complet à quelques semaines du début de la période estivale.