Après la décision de Christophe Castaner d'interdire la clé d'étranglement, désormais de nouveau autorisée temporairement, la colère ne redescend pas chez les policiers.

Après plusieurs manifestations, le syndicat Alliance Police Nationale, qui représente les gardiens de la paix et les gradés, appelle les policiers à ne plus procéder à des interpellations et à ne plus dresser de PV.