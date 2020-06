Ecoles privées : ils veulent se faire rembourser

Pendant trois mois, des milliers d'étudiants ont suivi des cours à distance. Les familles trouvent la prestation trop légère pour des écoles privées et se mobilisent.

Pour certains étudiants dans le supérieur, l'enseignement à distance s'est limité à cela pendant le confinement. Face à ce constat, ils sont de plus en plus nombreux, via des pétitions en ligne ou des avocats spécialisés, à demander le remboursement d'une partie de leurs frais de scolarité.

Du côté des écoles, certaines expliquent qu'elles ne pourront pas rembourser les étudiants.

C'est le cas de la Toulouse Business School, dont les frais de scolarité varient entre 8.000 et 13.000 euros l'année. Sa directrice estime que pendant le confinement, la valeur des enseignements n'a pas baissé.