Paris : le ras-le-bol des habitants de la Goutte-d’Or

Les commerçants et riverains de la Goutte-d'Or à Paris sont à bout de nerfs. Ces dernières semaines, ils sont plusieurs à avoir abandonné leur activité.

En cause ? La violence et les agressions quotidiennes qu’ils subissent dans le secteur. Malgré de nombreux effectifs de police, les commerçants et résidents du quartier, classé en zone de sécurité prioritaire, regrettent une situation qui continue de se dégrader.