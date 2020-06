Appel aux dons : la SNSM appelle à la solidarité

Ils sont une trentaine d'équipiers, tous bénévoles sur cette station SNSM.

365 jours par an, par roulements, sept d'entre eux se rendent disponibles pour appareiller par tous les temps sur la Vedette, un bateau de 10 mètres 50. La SNSM réalise un sauvetage en mer sur deux.

Mais sauver des vies a un coût : 35.000 à 40.000 euros par an pour cette station, essentiellement pour l'entretien du matériel et la formation des équipiers. La grande majorité du budget vient des dons mais, de ce point de vue, 2020 s'annonce très compliqué pour cause d'épidémie.