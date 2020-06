Réouverture de l’aéroport d’Orly : les riverains disent adieu au chant des oiseaux

Ils pensaient être définitivement débarrassés de ce bruit, mais 3 mois après l'arrêt complet de l'aéroport d'Orly, les habitants des communes limitrophes doivent dire adieu au chant des oiseaux depuis la reprise du trafic.

Les vols sont interdits entre 23h30 et 6h, mais désormais les riverains souhaiteraient que les avions s'arrêtent une demie heure plus tôt et reprennent une demie heure plus tard. Actuellement, 70 décollages et atterrissages par jour sont autorisés contre 600 en temps normal.

Mais c'est déjà trop pour certains élus.Le confinement a cloué les avions au sol, considérablement affaibli les bruits environnementaux et réduit de 60% les émissions d'oxyde d'azote en Île-de-France.