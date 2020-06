Un chèque alimentaire pour les plus défavorisés

Emmanuel Macron a validé lundi 29 juin 146 des 149 propositions faites par la convention citoyenne pour le climat. Parmi elles, cette idée de chèques alimentaires pour les plus démunis, destinés à acheter des produits de bonne qualité, bio ou issus de circuits locaux.

Olivier Pety est producteur de fruits et légumes bio depuis 4 ans. Il vend ses tomates, ses aubergines, ou ses courgettes directement à des particuliers ou via des réseaux de circuits courts : comme ils sont bio, ses légumes coûtent plus chers. Il salue donc la proposition de la convention citoyenne pour le climat qui consiste à donner des chèques alimentaires aux plus démunis pour qu’ils achètent spécifiquement des produits issus de l’agriculture biologique.

Permettre aux familles les plus modestes d’acheter des produits alimentaires de meilleure qualité est une idée que les associations caritatives comme les restos du Cœur pourraient être amenées à soutenir. Mais le responsable départemental craint que ce système de chèque alimentaire ne stigmatise ceux qui en seront bénéficiaires.

Cette proposition fait en tout cas partie des mesures validées par Emmanuel Macron. Elle devrait donc être soumise au parlement d’ici la fin de l’été.