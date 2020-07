Affaire des écoutes : une inspection sur l'enquête du PNF

Le parquet national financier a enquêté, entre 2014 et 2019 et notamment via des investigations en catimini sur des ténors du barreau de Paris, pour identifier la « taupe » éventuelle qui aurait informé Nicolas Sarkozy et son avocat Me Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute.

Mais cette surveillance était-elle justifiée ? C'est l'objet de la nouvelle inspection diligentée par la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Les conclusions de l'inspection sont attendues pour le 15 septembre.