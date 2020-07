Tri de colis : La Poste développe des plate-formes plus performantes

Le e-commerce gagne des parts de marché d’année en année. Un phénomène encore plus marqué cette année en France avec le confinement.

Pour répondre aux attentes des Français et livrer les marchandises au plus vite, La Poste a commencé à construire de nouvelles plate-formes de tri de colis, plus innovantes et plus performantes.

La première d’entre elles a ouvert, il y a quelques mois, dans le Pas-de-Calais.

