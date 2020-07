Avec la crise du Covid-19, beaucoup de vacanciers ont retardé leurs réservations de locations pour cet été.

Ces jours-ci, les prix des locations flambent partout dans les stations balnéaires. Tout le monde cherche à réserver au plus vite. Et en France si possible.

Reportage sur le bassin d’Arcachon.

Retrouvez toute l'actualité sur le tourisme ICI