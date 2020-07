Gendarme tuée : le chauffard déjà connu des services de police et de gendarmerie

Une jeune gendarme est morte samedi soir à Port-Sainte-Marie (Lot-et-Garonne) après avoir été violemment percutée par un véhicule que les forces de l'ordre cherchaient à arrêter après plusieurs refus d'obtempérer.

Le conducteur, rapidement interpellé et placé en garde à vue, est âgé de 27 ans et déjà connu des services de police et de gendarmerie pour des délits liés aux stupéfiants et des délits routiers, avec notamment une suspension de permis.