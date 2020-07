Grenoble : le maire veut « dégenrer » les cours des écoles

« Débitumiser, dégenrer, végaliser et potagiser ! » le Maire de Grenoble Eric Piolle veut révolutionner la récréation.

Avant la prochaine rentrée des classes, le maire écologiste fait des travaux dans plusieurs écoles : dans les cours de récréation, fini le bitume et place au gazon.

Les cours d'école de nos enfants ressemblent à des parkings en bitume, brûlantes en été et trop réservées aux pratiques des garçons. La solution: débitumiser, dégenrer, végaliser et potagiser ! Et en + nos enfants aident à faire les plans. Oui, on grandit aussi pendant la récré pic.twitter.com/VxEsNJhGcC

— Éric Piolle (@EricPiolle) July 8, 2020