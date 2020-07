Islamisme radical : que dit le rapport du Sénat ?

Une trentaine de sénateurs présentent un rapport sur la propagation de l’islam politique en France. Ils dénoncent un aveuglement collectif depuis vingt ans et appellent le gouvernement à passer aux actes.

Interdire des prédicateurs et discours séparatistes, mieux surveiller certaines écoles, associations ou clubs: le rapport propose une quarantaine de mesures pour juguler une "radicalisation islamiste" qu'il juge de plus en plus menaçante, en particulier auprès des plus jeunes.