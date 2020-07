Coronavirus : quel protocole sanitaire pour la rentrée scolaire ?

Nous ne sommes qu'au mois de juillet mais c'est maintenant que la rentrée se prépare. En cette période, un protocole sanitaire a été mis en place pour cette rentrée.

Le respect des gestes barrières et le lavage des mains sont toujours en vigueur.

Le port du masque est rendu obligatoire pour les adultes et les élèves de plus de 11 ans dans les salles de classes et dans les transports scolaires. Les déplacements devront être limités et les locaux plus désinfectés. Une rentrée prévue pour tous !