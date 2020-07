« Je souhaite qu'on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos », annonce Emmanuel Macron

Lors d'une interview accordée ce mardi 14 juillet, le président s'est prononcé sur le port du masque. Il «souhaite» le rendre obligatoire dans les lieux publics clos à partir du 1er août.

C'est l'une des annonces phares de la longue interview accordée par Emmanuel Macron en ce jour de fête nationale. Face à un regain de l'épidémie de coronavirus, le président veut renforcer les gestes barrières. Il «souhaite» donc que le gouvernement rende obligatoire le port du masque dans les lieux publics clos, et s'avance sur une date : le 1er août prochain.

«Nous avons des signes que ça repart un peu. Face à cela, nous devons prévenir et nous préparer. Nous avons appris comment se transmettait le virus, mieux qu'au début. La meilleure prévention, ce sont les gestes barrières contre le virus. Les masques, se tenir à distance et le gel hydroalcoolique. Il faut continuer d'appliquer les gestes barrières, on voit des faiblesses (...). Dans les transports, ça marche très bien. C'est un peu erratique dans les lieux publics clos. Les protocoles au restaurant marchent très bien, il faut les respecter», a précisé le chef de l'Etat.