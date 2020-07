Les sauveteurs s'adaptent aux gestes barrières

Les gestes de sauvetage ont été adaptés aux gestes sanitaires. Même pour le bouche-à-bouche de nouvelles mesures sont appliquées et ce n'est pas évident.

Blessures, noyades ou malaises, sur la plage de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), les sauveteurs ont dû adapter leurs gestes de secours aux règles sanitaires.

Certaines interventions rendent impossible la distanciation sociale. En cas d'arrêt respiratoire les sauveteurs peuvent être amenés à pratiquer du bouche-à-bouche et doivent s'équiper d'un masque spécialement dédié.

Lors d'intervention en pleine mer pas facile non plus d'allier efficacité et règles sanitaires.