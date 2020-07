Coronavirus : vers un reconfinement des personnes les plus vulnérables ?

Risque-t-on de reconfiner les personnes âgées et les plus vulnérables en cas de seconde vague de l'épidémie de coronavirus ?

Selon un rapport, remis à Olivier Véran, ce jeudi 16 juillet, un reconfinement des personnes les plus fragiles, dont les seniors, est plus que probable entre mi-octobre et mi-novembre.

Depuis le début de la crise, l'épidémie a fait plus de 30.000 morts en France, dont 10.500 en Ehpad.