L'obligation du port du masque dans les lieux publics clos est entrée en vigueur ce lundi 20 juillet.

Une nouvelle règle très bien accueillie par les Français selon un sondage, avec plus de 80% d'opinions favorables. Et pour ceux qui ne seraient pas convaincus par l'idée, le gouvernement compte bien les forcer avec une amende fixée à 135 euros pour non respect des consignes.