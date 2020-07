Mort d’Axelle Dorier à Lyon : ce que l’on sait de l’affaire

Une jeune femme de 23 ans, Axelle Dorier, a été sauvagement tuée dimanche matin à Lyon, renversée puis trainée sur 800 mètres par le conducteur d’une voiture. Voici ce que l’on sait de l’affaire.

Les faits

Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3h40, expliquent les enquêteurs. Une quarantaine de personnes participaient à une fête d’anniversaire. Un premier appel à la police parlait d’une rixe entre les passagers d’une voiture et des jeunes, suite à un chien percuté et tué. Puis, un deuxième appel a informé qu’«un automobiliste conduisant une Golf aurait sciemment renversé une jeune femme et l’aurait trainé sur plusieurs mètres», rapporte l’AFP.

Le site Actu17 indique pour sa part que la victime a été renversée une première fois, s’est relevée, avant que le chauffard ne lui fonce à nouveau dessus, «de manière volontaire», selon des témoins (les enquêteurs en interrogent un grand nombre pour savoir exactement ce qu’il s’est passé).

Arrivés sur place, les pompiers n’ont pu que constater le décès de la jeune femme, dont le corps démembré a été retrouvé à 800 mètres du lieu précis de l’accident.

Qui est la victime ?

Elle s’appelait Axelle Dorier et avait 23 ans. Elle travaillait comme aide-soignante.

Qui sont les mis en cause ?

Tôt le dimanche matin, trois individus se sont présentés au commissariat, expliquant être impliqués dans l’accident. Si l’un est rapidement libéré et mis hors de cause, deux autres ont été mis en examen dans ce dossier : le conducteur du véhicule, âgé de 21 ans, et un passager de 19 ans. Le premier l’a été pour «violences volontaires ayant entrainé la mort et délit de fuite», le second pour «non-assistance à personne en danger».

Le chauffard a par ailleurs été placé en détention provisoire. Selon LyonMag, il «pourrait avoir pris le volant malgré l’annulation de son permis de conduire». Comme son compère, il est originaire de l’agglomération lyonnaise et n’a pas d’antécédent judiciaire.

Les tests d’alcoolémie ont été négatifs, les analyses toxicologiques n’ont pas encore été dévoilés.

Que disent-ils ?

Lors de leurs auditions, le conducteur et son passager se sont défendus en expliquant avoir «involontairement» percuté le chien, avant de se faire prendre à partie par des personnes participant à une fête. Le chauffard a indiqué «avoir paniqué et voulu quitter les lieux, alors qu’une jeune fille était positionnée devant son véhicule». Il a reconnu «l’avoir percuté mais prétend ne pas s’être rendu compte qu’elle était restée accrochée au véhicule», selon le parquet.

De vives réactions

Les réseaux sociaux se sont enflammés après la mort sordide d’Axelle. Les expressions #JusticePourAxelle et #OnVeutLesNoms ont été massivement utilisés, faisant écho à de récents faits divers tout aussi atroces, comme la mort de la gendarme Mélanie Lemée dans le Lot-et-Garonne ou du chauffeur de bus Philippe Monguillot à Bayonne.

Politiques et anonymes ont rendu hommage à la jeune femme, dénonçant par la même occasion ces actes de violences gratuites et meurtrières. Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, n’a lui toujours pas réagi à l’heure où cet article a été écrit.