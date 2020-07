Emmanuel Macron se mobilise pour la jeunesse

Le président de la République était en déplacement ce mercredi 22 juillet au château de Chambord (Loir-et-Cher) où il a rencontré des jeunes ne pouvant pas partir en vacances.

Emmanuel Macron, sans veste mais avec un masque pour une partie de football avec des jeunes de Bondy venus à Chambord pour l'opération Quartiers d'été.

Une manière pour le président de la République de montrer et répéter la priorité qu'il souhaite donner à la jeunesse car, il l'a rappelé, les jeunes sont les premiers touchés par la crise que nous traversons.

Et pour cause : entre 700 000 et 800 000 jeunes rentrent sur le marché du travail chaque année.