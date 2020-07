A Nantes, une brigade des gestes barrières

Les contrôles se multiplient chez les restaurateurs, à Nantes, afin de vérifier le bon respect des gestes barrières.

Respect du port du masque, présence d'un marquage au sol, de gel hydroalcoolique... Tout est contrôlé.

Sur 10 contrôles effectués dans la soirée, un seul restaurant a posé problème. Le contrôleur a notamment constaté l'absence de masque chez les serveurs et en cuisine. Il n'y avait pas non plus de marquage au sol. La terrasse posait également problème, les tables n'étant pas suffisament espacées.

A défaut de mise en conformité, le préfet pourra décider de la fermeture de l'établissement.