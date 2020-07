Autoroutes : les gendarmes en alerte

Durant 3h, ce vendredi, les gendarmes de l'escadron de sécurité routière 31 ont tout contrôlé : chargement, contrôle technique et vitesse.

Autre problème, la distraction et l'inattention par le téléphone. Elles sont devenues la cause de 20% des accidents mortels sur les autoroutes, devant les excès de vitesse.

Les automobilistes ne se cachent plus et assument portable et inattention, malgré les risques. Chaque année, en moyenne, plus de 250 personnes trouvent la mort sur les autoroutes.