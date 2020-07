Drogue : Jean Castex généralise les amendes

Parmi les annonces faites par le Premier ministre ce samedi, la généralisation des amendes forfaitaires dans le cadre de la consommation de drogue.

Consommer du cannabis ou des substances illicites en étant majeure sera puni d'une amende forfaitaire délictuelle. Elle fait l'objet d'une expérimentation depuis plus d'un mois à Reims, Rennes et Créteil notamment.

Dans ce cadre, policiers et gendarmes peuvent recourir à cette sanction. Montant : 200 euros, abaissée à 150 euros si l'amende est payée dans les 15 jours, majorée à 450 euros en cas de paiement après 45 jours.

Une sanction qui doit être dissuasive pour les consommateurs et doit désengorger les tribunaux et alléger les procédures judiciaires, mais il en faudra plus pour lutter contre les trafics de drogue.

Le dispositif doit rentrer en vigueur dans toute la France à partir de la rentrée prochaine.