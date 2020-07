Coronavirus : 15 décès en 24h en France, Olivier Véran met en garde les jeunes

L'épidémie de Covid-19 a fait 15 nouveaux morts en 24 heures dans les hôpitaux en France, a annoncé mercredi la Direction générale de la Santé (DGS) qui alerte sur une hausse des tests positifs notamment chez les jeunes adultes. Olivier Véran, en déplacement dans les Yvelines, a lui aussi alerté les jeunes sur leur responsabilité dans l'épidémie et la nécessité, pour tous, de porter un masque, même en extérieur.

Le bilan total du nombre de décès depuis le début de l'épidémie s'élève à 30.238, dont 19.723 dans les hôpitaux et 10.515 dans les établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad), précise la DGS dans un communiqué.

Le nombre de patients atteints d'une forme sévère du Covid-19 hospitalisés en réanimation poursuit sa décrue, avec 380 malades concernés, soit cinq de moins que mardi.

L'Ile-de-France, le Grand-Est, les Hauts-de-France et la Guyane continuent de regrouper 69% des personnes hospitalisées en réanimation.

Mais «la proportion de tests positifs augmente à 1,4% et on constate une hausse sensiblement plus marquée chez les jeunes adultes. S'ils ont peu de risque de développer une forme grave de la maladie, les jeunes peuvent contribuer à diffuser le virus s'ils ne respectent pas les mesures barrière et contaminer leurs proches, parents, grands-parents et les personnes fragiles», avertit la DGS.

Elle rappelle l'importance d'organiser festivités et rassemblements «en plein air plutôt que dans des lieux clos», de «limiter le nombre de participants, de porter systématiquement le masque quand les personnes ne font pas partie du cercle familial habituel ou en présence de personnes à risque et surtout de garder les distances entre personnes».

«Le deuxième appel, c'est pour la jeunesse»

N'excluant pas la possibilité d'une résurgence de l'épidémie en France, même si ce n'est pas le cas pour le moment, le ministre de la Santé Olivier Véran a pris pour exemple la Belgique ou la Catalogne, où, «il y a dix jours, il n'y avait pas de deuxième vague et où ils sont désormais en difficulté», a-t-il affirmé mercredi lors d'un déplacement dans les Yvelines.

Il a conclu son propos par un appel, s'adressant «d'abord aux publics vulnérables». «Les gens porteurs de maladies, de fragilités et les gens qui sont âgés doivent limiter les contacts» et surtout «ne pas hésiter à porter un masque y compris en espace extérieur». «Si vous êtes dans une rue où il y a plusieurs personnes qui vont se balader et vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder la distance, je le recommande.»

«Le deuxième appel, c'est pour la jeunesse», a poursuivi M. Véran. «Il faut pouvoir profiter de la vie et des vacances mais il faut aussi se protéger et protéger les autres».

«Nous enregistrons des 'clusters' (foyers épidémiques) qui sont amenés souvent par des activités festives», a insisté le ministre, faisant référence à Quiberon (Morbihan) où des rassemblements, notamment chez les 18-25 ans, ont engendré des dizaines de contaminations. «On n'est pas à l'abri parce qu'on est jeunes et on est encore moins à l'abri de transmettre», a-t-il insisté.

Le virus continue de circuler sur l'ensemble du territoire avec 646 cas groupés («clusters») depuis le 9 mai; 22 nouveaux depuis mardi, mais 399 clôturés, donc 247 foyers encore actifs. Un «cluster» est défini par la survenue d'au moins trois cas confirmés ou probables dans une période de sept jours, qui appartiennent à une même communauté ou ont participé à un même rassemblement.

Le taux de reproduction du virus (ou «R», basé sur les tests virologiques positifs) au niveau national «est supérieur à 1,3, en augmentation constante depuis le 1er juillet», ce qui signifie que chaque malade contamine en moyenne un peu plus d'une 1,3 autre personne.

Depuis le début de l'épidémie, 107.110 personnes ont été hospitalisées en France et 81.500 sont rentrées à domicile.