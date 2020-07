«30 patients sont hospitalisés pour Covid-19 en Ile-de-France», annonce le Professeur Bruno Megarbane

«30 patients sont hospitalisés pour une forme grave du Covid-19 en Ile-de-France », annonce le professeur Bruno Megarbane, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière.

La France compte 20 nouveaux clusters (foyers) depuis jeudi et 1.346 nouveaux cas confirmés de Covid-19. La DGS a rappellé que le port du masque dans des lieux ouverts a été autorisé localement sur seule décision du préfet.

Elle encourage, lors de retrouvailles en famille ou entre amis, à «privilégier les petits groupes, s'équiper de masques grand public et de gels hydroalcooliques, préférer les espaces extérieurs, aérer les locaux, activer (l'application) Stop Covid, protéger les plus fragiles» et encore à tester.