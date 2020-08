Tourisme : les hôtels parisiens en grande difficulté

A Paris, les touristes étrangers qui représentent la majorité des clients des hôtels ne sont pas venus cette année à cause de la pandémie mondiale. Plus de touristes étrangers et c'est les hôteliers parisiens qui en font les frais.

Pour beaucoup d'hôtel de la capitale, ce mois d'août s'annonce très compliqué. Certains établissements vont être obligés de fermer leur porte durant plusieurs semaines durant ce mois d'août.

En espérant pouvoir reprendre une activité normale à la rentrée.