Covid-19 : les scooters envahissent les rues de New York

On connaissait les taxis new-yorkais et leur couleur jaune bien reconnaissable. On connaissait le métro de New York, l’un des plus important au monde avec ses 380 Km de lignes. Mais le scooter restait assez peu connu des habitants de «Big Apple»

La pandémie de Covid-19 en a décidé autrement. Depuis plusieurs mois les New Yorkais se laissent de plus en plus séduire par ces deux roues motorisées qui envahissent les rues de la ville.