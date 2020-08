A Paris, l'Île de la Cité est désertée par les touristes

Paris vit au ralenti. Cette année, la ville a été désertée par les touristes laissant sans clientèle les restaurateurs, les hôteliers et les commerçants. Sur l'Île de la cité, certains d'entre eux ont préféré fermer.

Une saison morose et surtout incomparable à l'année dernière où le tourisme avait fait le plein, atteignant même un record de fréquentation et de retombées économiques chiffrées à 21,7 milliards d'euros, qui irriguent près de 500.000 emplois directs et indirects.