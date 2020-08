Paris : un dispositif d’assistance au service des policiers victimes d’agression créé

Face aux agressions de plus en plus nombreuses, le nouveau ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a souhaité la mise en place d'un dispositif d’assistance à la disposition de tous les agents de la police nationale pour répondre aux attentes des policiers et de leurs familles lors à ces situations difficiles.

En plus d'une adresse électronique dédiée, un numéro vert est accessible tous les jours, de 5 heures à 23 heures, week-ends et jours fériés compris.

En 2019, plus de 50 000 faits d’agression, menace, outrage ou injure à l’encontre de policiers ont été enregistrés.