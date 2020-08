Policier tué au Mans : les refus d'obtempérer augmentent chaque année

Il avait 43 ans et exerçait à la brigade de nuit : un policier du Mans est décédé tôt ce jeudi matin en pleine intervention après avoir été percuté par un automobiliste déjà condamné pour refus d'obtempérer.

L'automobiliste qui tentait de prendre la fuite a ensuite été interpellé. Cette délinquance routière est de plus en plus présente et entraîne parfois des drames humains. Il y aurait toutes les trente minutes, en France, un refus d'obtempérer.