Refus d'obtempérer : comment se passe un contrôle routier ?

De plus en plus, les forces de l’ordre sont la cible de délinquants qui refusent de s’arrêter lors de certains contrôles parfois basiques.

Cette recrudescence entraîne des tragédies comme il y a eu au Mans ou encore dans le Lot-et-Garonne lorsqu’une gendarme a été tuée par un chauffard.

Les voitures deviennent de plus en plus des armes contre les forces de l’ordre. Les refus d'obtempérer se multiplient et poussent les forces de l'ordre à encore plus de vigilance.