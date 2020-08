Journée internationale du chat : les félins stars d'une journée

A l'occasion de la journée internationale du chat, le studio parisien de photographie Harcourt, réputé pour ses portraits de célébrité en noir et blanc, a ouvert ses portes à certains félins pour des clichés iconiques.

De quoi ravir les propriétaires des chats qui posent avec plaisir devant l'objectif. Et des félins qui côtoient sur les murs les plus grandes stars françaises et internationales. Des clichés facturés de 800 à 1.500 euros tout de même.