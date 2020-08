Depuis le début de l’été, les forces de l’ordre sont confrontées à une recrudescence de violences. Des situations avec des conséquences parfois dramatiques.

Un refus d’obtempérer et une course poursuite qui s’engage sur l’A20 entre un chauffeur de camion et les forces de l’ordre. Leur véhicule est percuté.

C’est à ce moment-là qu’un autre gendarme tire à quatre reprises sur le chauffeur du poids lourd. Son camion prend feu. Malgré les premiers secours des gendarmes, l’homme meurt de ses blessures.

Arrêté, puis contrôlé positif à la cocaïne, l’homme avait réussi à s’enfuir, refusant d’obéir aux injonctions des gendarmes lui demandant de s’arrêter.

Une montée de violences contre les forces de l’ordre qui tourne parfois au drame. Jeudi, un policier de 43 ans est décédé au Mans, après avoir percuté par un automobiliste qui tentait de prendre la fuite.

Début juillet, dans le Lot-et-Garonne, une gendarme de 25 ans a été tuée par un homme qui voulait échapper à un contrôle routier alors qu’il roulait sans permis. La jeune femme a été percutée à plus de 130km/h.