Canicule : les Lillois à la recherche de la fraîcheur

Une fournaise qui n'en finit pas : la canicule qui accable la France depuis trois jours s'est étendue encore un peu plus ce dimanche, avalant les Alpes placées à leur tour en vigilance orange et obligeant toujours plus de monde à conjuguer chaleur et mesures anti Covid-19.

Dans le nord de la France la ville de Lille a déclenché son plan canicule de niveau 4. L'agglomération lilloise suffoque depuis plusieurs jours et les habitants sont à la recherche de la fraîcheur.