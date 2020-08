Covid-19 : une flambée des cas de contamination

En pleine épidémie de coronavirus, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan faisait état jeudi de 30.409 morts. Le gouvernement a donc annoncé un renforcement des mesures sanitaires et s'interroge aujourd'hui sur la généralisation du port du masque en entreprise.

Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 750.000 morts. La France a encore enregistré plus de 3.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24h sur la journée de dimanche.