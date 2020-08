Entreprises : quelles seront les règles à la rentrée ?

Un foyer de contamination sur cinq se développerait en entreprise. C'est pour cette raison que la ministre du travail, Elisabeth Borne, souhaite développer l'utilisation du masque en entreprise notamment dans certains lieux comme les open space.

Et à quelques jours de la rentrée, la ministre souhaite agir le plus rapidement possible. La question du masque au travail sera au cœur des discussions menées par le ministère avec les partenaires sociaux.