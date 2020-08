A Saint-Tropez, difficile de faire respecter les gestes barrières

A Saint-Tropez (Var), le port fait le plein, les touristes essentiellement français déambulent en masse mais difficile de faire respecter les gestes barrières dans la célèbre station balnéaire.

Depuis quelques jours, le nombre de cas positifs au coronavirus explose dans le golfe de Saint-Tropez.

Et après deux cas avérés de coronavirus, le mythique café Sénéquier ferme ses portes. «Une mesure de prévention et non une fermeture administrative», a précisé le patron Thierry Bourdoncle, qui est à l'origine de la fermeture.