Didier Raoult : «ce n'est plus la même maladie» qu'en février ou en mars

Le Professeur Didier Raoult était interrogé ce mercredi en exclusivité par Laurence Ferrari en direct de l'IHU Méditerranée. Il a fait le tour des questions concernant le coronavirus.

Alors que de plus en plus de cas sont recensés ces dernières semaines, Didier Raoult estime que la situation actuelle est différente de celle d'il y a quelques mois, au plus fort de l'épidémie.

«Plus vous testez, plus vous trouvez de cas», souligne-t-il avant d'expliquer : «ceux (les cas, ndlr) qu'on trouve maintenant et ceux que l'on trouvait en février ou en mars, ce n'est plus la même maladie».

Selon le professeur, les formes actuelles des cas de Covid-19 sont davantage «bénignes». Il n'y a «plus du tout de troubles de la coagulation» et «la proportion des gens hospitalisés est beaucoup plus faible», estime-t-il.