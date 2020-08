Didier Raoult : «Comment expliquer cette guerre complètement folle contre l'hydroxychloroquine ?»

Le Professeur Didier Raoult était interviewé par Laurence Ferrari ce mercredi matin. Il a répondu à toutes les questions concernant le coronavirus.

Il est notamment revenu sur l'hydroxychloroquine, qui a suscité un vif débat ces derniers mois.

«Comment expliquer complètement folle, complètement délirante contre l'hydroxychloroquine ? Est-ce qu'on peut même défendre l'idée qu'un médicament qui a été pris par deux milliards de personnes est devenu en 2020 toxique ?», interroge Didier Raoult.

Et de poursuivre : «comment ça a pu être défendu dans les plus grands journaux médicaux du monde ? Est-ce que tout le monde (...) est devenu fou ? Est-ce que c'est des intérêts financiers tellement monstrueux ? Est-ce que c'est que nous n'avons plus de bon sens ? Est-ce que nous sommes incapables de regarder ce qui s'est passé dans le passé ?»