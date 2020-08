Rebond de l'épidémie de coronavirus : quels sont les indicateurs ?

Alors que le nombre de personnes hospitalisées est en baisse, les mesures du gouvernement sont de plus en plus strictes.

Le nombre de personnes hospitalisées n'a cessé de baisser depuis avril, passant de 32.000 personnes au plus fort de la crise à 4.771 ce jeudi. Même constat pour les hospitalisations en réanimation. Elles étaient de plus de 7.000 le 8 avril et 380 personnes ce jeudi.

Pourtant, le discours du gouvernement demeure virulent. Pour certains experts les autorités sont alarmistes sur le Covid-19. D'autres voix estiment que le port du masque et l'imposition de mesures barrières restent justifiés.

Alors le gouvernement en fait-il trop face au coronavirus ? La question ne suscite pas le consensus. Santé publique France estime à plus de 30 000 le nombre de morts du coronavirus depuis le début de la pandémie.