La vie étudiante coûtera plus cher cette année qu'en 2019

Selon le classement du syndicat étudiant UNEF, le coût moyen de la vie étudiante augmente de 3,69% cette année avec des dépenses imprévues liées au coronavirus, comme celle des masques.

Sans surprise, Paris reste la ville la plus chère de France pour les étudiants. Faire ses études dans la capitale coûte en moyenne 1.318 euros par mois, soit 30 euros de plus qu'en 2019.

Limoges est toujours la ville la moins coûteuse, avec des dépenses mensuelles de 790 euros. Lyon est la ville qui connaît la hausse des dépenses la plus importante en un an, avec 57 euros de plus.

Le loyer représente à lui-seul 69 % du budget mensuel moyen d'un étudiant, soit 535 euros.