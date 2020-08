Masque obligatoire à Paris : des réactions mitigées

Se balader à visage découvert ne sera plus possible dans Paris. A partir de ce vendredi 28 août, il faudra porter un masque dans l'ensemble de la capitale ainsi que dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis.

Une annonce qui ne fait pas l'unanimité. Une contrainte supplémentaire mais indispensable pour d'autres.

Si la pédagogie est pour l'instant privilégiée, l'amende s'élèvera à 135 euros en cas de contravention.