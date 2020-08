Violences répétées : l'«ensauvagement» de la société est-il un fantasme ou une réalité ?

C'est l'un des épisodes de violence qui aura le plus marqué l'été. Dijon, théâtre de quatre jours d'affrontement sur fonds de règlement de compte.

Mi-juin des dizaines de membres de la communauté tchétchène ont mené une expédition punitive en réaction à l'agression d'un des leurs.

Autre épisode de violence, le 5 juillet dernier à Bayonne où un chauffeur de bus est roué de coups par des passagers sans masque. Philippe Monguillot décèdera quelques jours plus tard des suites de ses blessures.

Des violences qui sont de plus en plus nombreuses ces dernières années selon le ministère de l'Intérieur. 260.000 plaintes ont été enregistrées pour coups et blessures volontaires en 2019, soit 8% de plus qu'en 2018.