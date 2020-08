La lutte contre la délinquance préoccupe de plus en plus les Français

Le Covid-19 et la santé sont au coeur des préoccupations des Français. Ces deux thèmes arrivent en tête des priorités chez 8 personnes sur 10, juste devant la lutte contre la délinquance.

Ce dernier sujet préoccupe de plus en plus les Français depuis trois ans. En tête, les 65 ans et plus, les retraités, mais aussi les artisans et commerçants.

Des inquiétudes qui rendent l'avenir incertain pour une majorité de Français.