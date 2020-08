Sanctionné par 7.500 euros d'amende et un an d'emprisonnement au maximum, le refus d'obtempérer est de plus en plus répandu chez les délinquants.

L'an passé, 24.000 ont été recensés, l'équivalent d'un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. Un phénomène qui ne baisse pas, voire s'aggrave selon les syndicats policiers.