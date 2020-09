Coronavirus : à l'hôpital d'Arcachon, les visites sont interdites

Les médecins estiment que le virus circule trop vite en Gironde et particulièrement autour du bassin d'Arcachon.

Alors pour empêcher tout risque de contamination, les visiteurs sont refoulés à l'entrée de l'hôpital.

Pour la direction le principe de précaution est une priorité. Quelques exceptions sont autorisées : les visites à la maternité pour les jeunes parents et le secteur des soins palliatifs.

Conséquence directe de cette lutte acharnée contre le virus, ici on multiplie les tests. L'attente au centre de dépistage Covid-19 est de plus en plus longue.