Un projet de loi de lutte contre le séparatisme sera présenté cet automne, annonce Emmanuel Macron

Lors de son discours au Panthéon pour les 150 ans de la proclamation de la République, Emmanuel Macron a annoncé qu'un «projet de loi de lutte contre les séparatismes sera présenté dès cet automne».

«Il n'y aura jamais de place en France pour ceux qui, souvent au nom d'un Dieu, parfois avec l'aide de puissances étrangères, entendent imposer la loi d'un groupe», a-t-il déclaré.

Alors que la semaine a été marquée par l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo, Emmanuel Macron a souligné que la laïcité, «qui garantit la liberté de croire ou de ne pas croire», «n'est pas séparable d'une liberté d'expression allant jusqu'au droit au blasphème».

Et de rappeler que la République est «toujours à protéger» car elle est «fragile» et «précaire», et qu'elle «n'admet aucune aventure séparatiste», «parce qu'elle est indivisible».