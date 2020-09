Bordeaux : les hôpitaux se préparent à la deuxième vague

Face à la Covid-19, tous les services hospitaliers se préparent en cas d’arrivée d’une deuxième vague de malades.

La plupart des services de réanimation travaillent normalement mais de nouveaux cas de coronavirus commencent à arriver peu à peu.

«Depuis une quinzaine de jours, il y a un frémissement. On voit au niveau national, une petite augmentation du nombre d'hospitalisations car il y avait entre 10 et 15 patients à peu près par jour en réanimation, de nouveaux cas en France et là on est, depuis le début de la semaine, plutôt autour de 50 nouveaux patients par jour en réanimation», indique Wilfrid Pujol, médecin réanimateur.

Avec l’expérience du mois de mai, cette clinique bordelaise peut, en quelques heures, débloquer deux services de réanimation afin de faire face à l’arrivée de nouveaux patients.