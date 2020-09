Coronavirus : 7 nouveaux départements en zone rouge

Le virus circule très activement en France. Conséquence : la Corse-du-sud, la Haute-Corse, la Côte-d'Or, le Bas-Rhin, le Nord, la Seine-Maritime et la Réunion, sont désormais en rouge.

Ce sont donc 28 départements français qui sont concernés par ce niveau d'alerte maximal. Les préfets peuvent apporter davantage de restrictions dans ces zones.

Dans le Nord, par exemple, aucune dérogation ne sera accordée pour l'organisation d'un événement de plus de 5.000 personnes, les cinémas et les salles de spectacles doivent respecter la distance minimale d'un siège entre deux groupes de personnes et les bars-restaurants sont désormais fermés après minuit.

Certains professionnels de santé se veulent rassurants, la plupart des nouveaux cas seraient des jeunes sans symptômes.