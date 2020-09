Angers : pourquoi le violeur d'une étudiante ne peut pas être expulsé

Selon la loi française, un étranger condamné est renvoyé vers son pays d'origine, mais dans certains dossiers la procédure se complique.

C'est le cas du trentenaire multirécidiviste qui a séquestré et violé une étudiante à Angers, le 31 août.

Déjà condamné au moins 6 fois par la Justice depuis 2018, il s'est déclaré d'origine kosovare et a été interdit de territoire français à deux reprises en 2018 et 2019.

Le Kosovo ne l'a pas reconnu comme l'un de ses ressortissants. La Serbie et la Macédoine non plus. Il n'est donc pas possible de l'expulser.